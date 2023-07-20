مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع الكاميروني أندري أونانا حتى 2028

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي- قبل قليل- عن تعاقده مع الحارس الكاميروني أندري أونانا قادمًا من نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وذكر الموقع الرسمي لليونايتد أن أونانا سيلعب في صفوف الفريق الأحمر حتى صيف 2028 ولمدة 5 سنوات مقبلة.

ونجح أونانا صاحب الـ 27 عامًا في اللعب في صفوف كل من أياكس أمستردام الهولندي وإنتر ميلان الإيطالي قبل الانضمام لليونايتد اليوم، خلفًا للحارس الإسباني دايفيد دي خيا.

أرقام أندري أونانا

وحافظ أونانا على نظافة شباكه في 104 مباراة من أصل 255 لعبها مع ناديي أياكس وإنتر ميلان.

وقال أونانا بعد انضمامه لليونايتد: “شرف عظيم لي الالتحاق بصفوف اليونايتد، وعملت بجد لكي أعيش هذه اللحظة، هذه بداية رحلة جديدة لي مع زملاء جدد لأحقق طموحاتي ويبدأ عهدي”.