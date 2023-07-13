مانشستر يونايتد يُهدد باريس سان جيرمان بخطف بديل مبابي

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يبحث نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن التعاقد مع إحدى الصفقات التي يريدها باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكان مان يونايتد بحث التعاقد مع اللاعب الدنماركي راسموس هويلوند لاعب نادي أتالانتا الإيطالي، لكن الفريق الإيطالي رفض التفريط فيه.
وتشير التقارير إلى أن اليونايتد يرغب في التعاقد مع الفرنسي كولو مواني لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت كبديل لصفقة هويلوند لاعب أتالانتا.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة ” ليكيب” الفرنسية إن باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع الفرنسي كولو مواني كبديل للاعب الفرنسي كيليان مبابي.
كما يبحث الفريق الباريسي ضم البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد الإسباني مع صفقة مواني.