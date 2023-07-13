كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي 8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبة عبر أبشر طبيب افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي عبر جوجل مايكروسوفت تتهم الصين باختراق بريد حكومات أوروبية السفارة السعودية في إيطاليا: احذروا الإضراب العام بوسائل النقل التجارة بين الصين وروسيا تصل لأعلى مستوياتها الاتحاد يستعد لتقديم عرض لشراء فابينيو إصبع مقطوعة على مكتب ماكرون تثير رعبًا في الإليزيه وزير الثقافة: السعودية تستعد لتصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا لصناعة الأفلام فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!
قالت شركة “مايكروسوفت” للتقنية إن متسللين مقيمين في الصين تمكنوا من الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني لنحو 25 منظمة، بما في ذلك وكالات حكومية.
ولم يقدم عملاق البرمجيات تفاصيل عن مكان وجود تلك الوكالات الحكومية. ومع ذلك، أكدت وزارة التجارة الأمريكية لـ “بي بي سي” أن مايكروسوفت أبلغتها بالهجوم.
وذكرت تقارير أن وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، كانت من بين الأفراد المتضررين من هذا الاختراق.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية لـ “بي بي سي”: “أخطرت مايكروسوفت الوزارة بحدوث اختراق لنظام مايكروسوفت أوفيس 365، واتخذت الوزارة إجراءات فورية للرد”. وأضاف: “نحن نراقب أنظمتنا وسنرد على الفور في حالة اكتشاف أي نشاط آخر”.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المتسللين استهدفوا وزارة الخارجية أيضا. ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب بي بي سي للتعليق.
وقالت سفارة الصين في لندن، لوكالة رويترز للأنباء، إن هذه الاتهامات بمثابة معلومات مضللة. وقالت مايكروسوفت إن مجموعة القرصنة التي تتخذ من الصين مقرًا لها، والتي تشير إليها باسم Storm-0558.
وقالت الشركة: “ستورم 0558 تستهدف في المقام الأول الوكالات الحكومية في أوروبا الغربية، وتركز على التجسس وسرقة البيانات والوصول إلى بيانات الاعتماد”.
وأضافت مايكروسوفت أن تحقيقاتها توصلت إلى أن الخروقات بدأت في منتصف مايو/ أيار الماضي، وأنها الآن “خففت من حدة الهجوم واتصلت بالعملاء المتضررين”.
ووصفت بكين تقرير مايكروسوفت بأنه غير مهني بالمرة ومعلومات مضللة.
وتنكر الصين بشكل متكرر التورط في عمليات القرصنة، بغض النظر عن السياق أو الأدلة المتاحة.