مايكروسوفت تتهم الصين باختراق بريد حكومات أوروبية

قالت شركة “مايكروسوفت” للتقنية إن متسللين مقيمين في الصين تمكنوا من الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني لنحو 25 منظمة، بما في ذلك وكالات حكومية.

اختراق الصين لأنظمة مايكروسوفت

ولم يقدم عملاق البرمجيات تفاصيل عن مكان وجود تلك الوكالات الحكومية. ومع ذلك، أكدت وزارة التجارة الأمريكية لـ “بي بي سي” أن مايكروسوفت أبلغتها بالهجوم.