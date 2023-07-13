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بكين وصفت المزاعم بالمضللة وغير مهنية

مايكروسوفت تتهم الصين باختراق بريد حكومات أوروبية

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
مايكروسوفت تتهم الصين باختراق بريد حكومات أوروبية
المواطن - فريق التحرير

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قالت شركة “مايكروسوفت” للتقنية إن متسللين مقيمين في الصين تمكنوا من الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني لنحو 25 منظمة، بما في ذلك وكالات حكومية.

اختراق الصين لأنظمة مايكروسوفت

ولم يقدم عملاق البرمجيات تفاصيل عن مكان وجود تلك الوكالات الحكومية. ومع ذلك، أكدت وزارة التجارة الأمريكية لـ “بي بي سي” أن مايكروسوفت أبلغتها بالهجوم.

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وذكرت تقارير أن وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، كانت من بين الأفراد المتضررين من هذا الاختراق.

استهداف وزارة التجارة الأمريكية

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية لـ “بي بي سي”: “أخطرت مايكروسوفت الوزارة بحدوث اختراق لنظام مايكروسوفت أوفيس 365، واتخذت الوزارة إجراءات فورية للرد”. وأضاف: “نحن نراقب أنظمتنا وسنرد على الفور في حالة اكتشاف أي نشاط آخر”.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المتسللين استهدفوا وزارة الخارجية أيضا. ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب بي بي سي للتعليق.

معلومات مضللة بشأن الصين

وقالت سفارة الصين في لندن، لوكالة رويترز للأنباء، إن هذه الاتهامات بمثابة معلومات مضللة. وقالت مايكروسوفت إن مجموعة القرصنة التي تتخذ من الصين مقرًا لها، والتي تشير إليها باسم Storm-0558.

وقالت الشركة: “ستورم 0558 تستهدف في المقام الأول الوكالات الحكومية في أوروبا الغربية، وتركز على التجسس وسرقة البيانات والوصول إلى بيانات الاعتماد”.

وأضافت مايكروسوفت أن تحقيقاتها توصلت إلى أن الخروقات بدأت في منتصف مايو/ أيار الماضي، وأنها الآن “خففت من حدة الهجوم واتصلت بالعملاء المتضررين”.

الصين تنفي عمليات القرصنة

ووصفت بكين تقرير مايكروسوفت بأنه غير مهني بالمرة ومعلومات مضللة.

وتنكر الصين بشكل متكرر التورط في عمليات القرصنة، بغض النظر عن السياق أو الأدلة المتاحة.

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