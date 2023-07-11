مايو 2023 الأعلى في هطول الأمطار منذ عام 1991

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن شهر مايو الماضي، كان الأعلى في هطول الأمطار منذ عام 1991.

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “مايو 2023 الأعلى في هطول الأمطار مقارنة بشهر مايو للأعوام بين 1991 – 2023”.

متوسط هطول الأمطار

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن متوسط هطول الأمطار في مناطق السعودية المختلفة سجّل مستوى قياسيًّا بلغ (110) ملم خلال الموسم المطير الذي يمتد من أكتوبر 2020م إلى أبريل 2023م؛ بزيادة تقدر بـ (40%) عن أعلى متوسط تم رصده خلال (40) عامًا، والذي بلغ (79) ملم.

وأوضحت الوزارة كميات هطول الأمطار وحجم مياه السيول الواردة والمنصرفة من السدود للعام 2023م، مشيرة إلى أن محطات القياس بمنطقة الرياض سجلت أعلى متوسط عمق للهاطل المطري بـ (222) ملم، بينما تم تسجيل أعلى هاطل مطري يومي بتاريخ 24 نوفمبر 2022 بمنطقة مكة المكرمة بـ(167) ملم، تليها منطقة جازان في 13 مارس 2023 بـ (148) ملم.

وتراوح التوزيع النسبي للقراءات المطرية خلال الموسم المطير بين (1 ملم – 5 ملم)، وهو ما يمثل أكثر من (50%) من القراءات؛ حيث بلغ حجم السيول الواردة لمناطق المملكة خلال الموسم المطير (2.15) مليار متر مكعب، وتم رصد (665) مليون متر مكعب منها لبحيرات السدود، في حين تم تصريف (385) مليون متر مكعب.