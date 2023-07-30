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لتمكين المبدعين ورواد الأعمال الواعدين

مبادرات لدعم الطلاب والطالبات المبدعين في الجامعات السعودية

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
مبادرات لدعم الطلاب والطالبات المبدعين في الجامعات السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت نون، المنصة الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط، عدة مبادرات لدعم وتمكين قادة المستقبل من طلاب وطالبات الجامعات في السعودية. تم من خلالها العمل على تطوير مهارات الشباب وأفكارهم الريادية.

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تمكين المبدعين

تُسخِّر نون إمكاناتها لتقديم مجموعة من المبادرات عالية المستوى التي تُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. بهدف تمكين المبدعين ورواد الأعمال الواعدين، وانطلق معسكر نون الصيفي، بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ من كبرى المؤسسات العلمية الحكومية الشاملة في مدينة الرياض. شمل المعسكر ورش عمل عن التجارة الإلكترونية، مقابلة عدد من قادة شركة نون للتجارة الإلكترونية في مقر نون الرئيسي بالرياض، وجولة لواحدة من أكبر مستودعات نون في الرياض للتعرف على آلية الأعمال عن قرب.

برنامج قمم

كما استضافت نون مجموعة من الطلاب الموهوبين من برنامج قمم؛ وهو برنامج يهدف إلى البحث عن طلاب وطالبات الجامعات السعودية الواعدين والأكثر تميزًا وتمكينهم وتطويرهم لتحقيق طموحاتهم المهنية. حيث أقامت نون جولة في واحدة من أكبر مستودعات نون في الرياض خلال الجولة تمكنوا من رؤية حجم وكفاءة عمل مستودع نون بشكل مباشر. والتقوا بأعضاء فريق نون، بما في ذلك كبير موظفي التكنولوجيا هشام زرقا.

نون

تأسست نون بهدف تعزيز نظام بيئي رقمي مستدام للشركات الرقمية والإقليمية لتأمين مستقبل المشهد الرقمي في المنطقة. تتمثل مهمة نون في تقديم قيمة ودعم متقدم للعملاء والشركات في منطقة الشرق الأوسط. وتم إطلاق نون في الـ 12 من ديسمبر 2017 في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفي فبراير 2019 أطلقت منصة نون في مصر. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، تطورت نون لتصبح الوجهة الرائدة للتسوق الإلكتروني على المستوى الإقليمي، ونمت منصة التجارة الإلكترونية من خلال تقنيات وكفاءات داخلية محلية، ساهمت في تطوير أعمال السوق التجاري والعمليات التنفيذية والخدمات اللوجستية وبوابات الدفع الإلكتروني.

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