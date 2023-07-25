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تشترط التسجيل في الأنظمة الضريبية

مبادرة إلغاء الغرامات لا تشمل غرامات التهرب الضريبي

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ مساءً
مبادرة إلغاء الغرامات لا تشمل غرامات التهرب الضريبي
المواطن - فريق التحرير

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أوضح متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي، أن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، هي امتداد للمبادرات السابقة، ولا تشمل غرامات عدة منها التهرب الضريبي.

الأنظمة الضريبية

وأضاف الحربي، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن شروط تلك المبادرة مشابهة للشروط السابقة وأهمها دفع المكلفين بالالتزام المقرر، وهم جميع الأشخاص الخاضعين للأنظمة الضريبية في السعودية.

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وأردف: أن مبادرة إلغاء الغرامات تشترط التسجيل في الأنظمة الضريبة الواجب التسجيل فيها، وتقديم جميع الإقرارات الضريبية والإفصاح عن المبالغ الضريبية. وسداد المبلغ المستحق أو أصل الدين مع إمكانية تقسيطها.

عقوبات مالية

وفي وقت سابق، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

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