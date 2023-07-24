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ضمن منافسات الدوري المصري

مباراة الأهلي وبيراميدز تُنهي سلسلة كولر المميزة

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
مباراة الأهلي وبيراميدز تُنهي سلسلة كولر المميزة
المواطن - فريق التحرير

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أنهت مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم؛ سلسلة مميزة للمارد الأحمر مع مدربه السويسري مارسيل كولر.

مباراة الأهلي وبيراميدز

ولعب الأهلي وبيراميدز بالأمس على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 من الدوري المصري لكرة القدم، وانتهت المواجهة بخسارة المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

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وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عند 82 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وتوج باللقب رسميًا، فيما وصل رصيد بيراميدز عند 73 نقطة في المركز الثاني.

بيراميدز
لاعبو بيراميدز – المصدر @pyramidsfc

نهاية سلسلة عدم الخسارة

وتُعد هزيمة المارد الأحمر في مباراة الأهلي وبيراميدز؛ هي الأولى لكتيبة كولر ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم في الموسم الرياضي الحالي، ما أثار غضب الجماهير، التي كانت تأمل في حصد اللقب بدون خسارة.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

كما أن هذه الهزيمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ خسارته خارج ملعبه أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 5\2، يوم 11 مارس الماضي، ضمن مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولم يخسر المارد الأحمر في أي بطولة بعد ذلك، على مدار 132 يومًا قبل مباراة الأهلي وبيراميدز بالأمس، كما أنها الخسارة الأولى للفريق في الدوري المصري بعد 33 مواجهة، منذ هزيمته ضد طلائع الجيش بهدف نظيف، يوم 27 أغسطس 2022.

الاهلي وبيراميدز
جانب من المباراة – المصدر @pyramidsfc

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