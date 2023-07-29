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ضمن منافسات الجولة الثانية

مباريات الغد بكأس الملك سلمان للأندية 2023

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٩ مساءً
مباريات الغد بكأس الملك سلمان للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق منافسات الجولة الثامنة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، مساء يوم غد الأحد، بـ4 مواجهات قوية.

موعد مباريات الغد

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي ضد أهلي طرابلس الليبي، عند الساعة الرابعة مساء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في افتتاح مباريات الغد بكأس الملك سلمان للأندية 2023.

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كأس الملك سلمان للأندية
شعار البطولة – المصدر @UAFAAC

ويواجه الترجي التونسي نظيره الشرطة العراقي عند الساعة السادسة مساء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، فيما يلعب الهلال ضد السد القطري عند الساعة الثامنة مساء على ملعب مدينة الأمير سلطان في أبها.

وفي ختام منافسات الغد من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الصفاقسي التونسي، عند الساعة العاشرة مساء، على ملعب مدينة الملك فهد في الطائف.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

كأس الملك سلمان للأندية 2023

وجاء جدول ترتيب المجموعة الأولى قبل مباريات الغد، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الشرطة العراقي، ثم الترجي والصفاقسي بدون رصيد، فيما تملك جميع فرق المجموعة الثانية، السد، الوداد، الهلال وأهلي طرابلس نقطة واحدة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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