مباشرة 3317 حالة وفاة طبيعية وجنائية في الرياض

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باشر مركز الخدمات الطبية الشرعية في منطقة الرياض (3317) حالة وفاة طبيعية وجنائية، خلال النصف الأول من هذا العام 2023م.
وبينت وزارة الصحة أن عدد الحالات المرحّلة إلى خارج المملكة خلال الفترة نفسها بلغ (1030) حالة، و(429) حالة تحمل إيذانًا بالخروج إلى المقابر، إضافة إلى (146) حالة لرفع عينات البصمة الوراثية، مشيرة إلى أن مركز الخدمات الطبية الشرعية في منطقة الرياض حصل على شهادات الاعتماد في مجال خدماته المختلفة، ومنها، شهادة اعتماد من الكلية الأمريكية لعلم الأمراض، وشهادة الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد، وشهادة الاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ويعنى مركز الخدمات الطبية الشرعية في منطقة الرياض بوضع الإستراتيجية وتوحيد إجراءات العمل، وتحديثها باستمرار، وتنظيم العمل وتطويره بجميع الإدارات، وفقًا لأحدث الوسائل والأساليب العلمية المتطورة، ويهدف إلى تقديم خدمات تخصصية أفضل.