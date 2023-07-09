مبتعث سعودي يفوز بجائزة المؤتمر السنوي لكلية الطب بجامعة هارفارد

فاز المبتعث السعودي من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وليد صديق بجائزة المؤتمر السنوي لكلية الطب في جامعة هارفارد، وذلك عن بحثه الذي توصل من خلاله إلى اكتشاف طبي باستعمال الفيروسات كدواء لقتل سرطانات الدماغ.

استخدام الفيروسات كدواء

وقال وليد لوكالة الأنباء السعودية عن تفاصيل البحث: “نستعمل حالياً فيروسات البرد والذي تسمى HSV معدلة جينياً، بحيث تكون مختصة فقط بقتل سرطان الدماغ، ويتم نقلها عبر الخلايا الجذعية الخاصة بالمريض التي تسهم في مساعدة الفيروسات بالانتقال بشكل دقيق جداً إلى موقع السرطان في الدماغ، كون جميع الأدوية الحالية لا تستطيع عبور الحاجز الدموي الخاص بالدماغ مما يجعل من علاج مريض سرطان الدماغ أمراً صعباً للغاية”.

وأضاف المبتعث السعودي : “أن البحث المنشور حالياً هو في طور مراحل التجارب السريرية في جامعة هارفارد ومستشفى BWH التابع للجامعة، حيث يمر على المراحل الثلاث الرئيسية في التجارب السريرية”.