10 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع تفاصيل عرض الأهلي لـ ساديو ماني رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ7 مساءً أعلى درجات الحرارة المسجلة في السعودية خلال يوليو النصر سيوقع مع فوفانا لـ3 سنوات متطوعون من مقاعد الدراسة إلى ساحات الحرم لخدمة الحجاج منتخب مصر الأولمبي يتألق مع ميكالي الإطاحة بـ 6 أشخاص لترويجهم الشبو والإمفيتامين في جدة وحائل الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كابو فيردي الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي فنزويلا وكابو فيردي
يشارك متطوعون من مختلف الأعمار في تقديم الرعاية للحجاج في المسجد النبوي, وتنظيم الحشود في مسارات الدخول والخروج, وإرشاد التائهين, ومساعدة كبار السن, والأشخاص ذوي الإعاقة, وتسهيل وصولهم إلى أبواب المسجد بواسطة الكراسي المتحركة.
ورصدت عدسة “واس” مشاهد لعدد من المتطوعين، منتسبي مركز إيثار للعمل التطوّعي بإدارة تعليم المدينة المنورة، وقد اختاروا مزاولة العمل التطوّعي بعد ختام عامهم الدراسي، وبذل أوقاتهم لخدمة الحجاج وضيوف الرحمن في المسجد النبوي وساحاته، حيث يمضون ساعات من النهار في عملهم بشغف وبشعور الفخر في مساندة الجهات ذات العلاقة في خدمة الحجاج والزائرين خلال أوقات الصلوات وبذل جميع أشكال الرعاية الممكنة لهم, بإشراف إدارة العمل التطوعي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.