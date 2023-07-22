تصدت لهم قوات الأمن، التي أغلقت جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، ومنعتهم من الوصول إلى السفارة الدنماركية، فيما جاء الاحتجاج بعد يومين من اقتحام أشخاص غاضبين من مخطط إحراق المصحف الشريف في السويد، السفارة السويدية في العراق حسبما أفادت “سكاي نيوز”.

احتل متظاهرون المركز الدبلوماسي لعدة ساعات، وهم يلوحون بالأعلام واللافتات وأشعلوا حريقًا بسيطًا، ولكن تم إجلاء طاقم السفارة في اليوم السابق.

قطع العلاقات بين العراق والسويد

وبعد ساعات، قطع رئيس الوزراء العراقي العلاقات الدبلوماسية مع السويد احتجاجًا على تدنيس القرآن.

هدد طالب لجوء عراقي أحرق نسخة من المصحف خلال مظاهرة الشهر الماضي في ستوكهولم بفعل الشيء نفسه مرة أخرى الخميس لكنه توقف في النهاية.

حرق نسخة من القرآن

بحسب تقارير إعلامية دنماركية، أحرق أعضاء جماعة “الوطنيون الدنماركيون” القومية المتطرفة الجمعة أيضًا نسخة من المصحف الشريف وعلمًا عراقيًا أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن وبثوا الحدث على الهواء مباشرة على فيسبوك.

أدى الحادث إلى اندلاع احتجاجات في بغداد خلال الليل، وحاول مئات المحتجين دخول المنطقة الخضراء واشتبكوا مع القوات الأمنية قبل تفرقهم.

إدانة الخارجية العراقية

من جهتها، نددت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، بحادثة التعدي على المصحف الشريف وعلم جمهورية العراق أمام السفارة العراقية في الدنمارك.

ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف بشكل عاجل ومسؤول تجاه هذه الفظائع التي تنتهك السلم الاجتماعي والتعايش في جميع أنحاء العالم، بحسب البيان.

من المقرر تنظيم احتجاج آخر في بغداد الساعة 6 مساء.