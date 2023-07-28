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استدعي الأمر تدخل رجال الإطفاء

متظاهرون ينهبون مقر الحزب الحاكم ويحرقونه بالنيجر

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
متظاهرون ينهبون مقر الحزب الحاكم ويحرقونه بالنيجر
المواطن - فريق التحرير

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أفادت وسائل إعلام في النيجر، أمس الخميس، بأن متظاهرين نهبوا وأضرموا النار في مقر الحزب الحاكم في نيامي عاصمة النيجر، بعد أن استولى المتمردون العسكريون على السلطة في البلاد.

أعمال الشغب

وبدأت أعمال الشغب عندما بدأ المارة في إلقاء الحجارة والأشياء الأخرى على مبنى حزب الديمقراطية والاشتراكية في النيجر في وسط نيامي.

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في ذلك الوقت، كان أعضاء الحزب يعقدون اجتماعًا حول الوضع في النيجر بعد الانقلاب.

واقتحم المتظاهرون المبنى، وفر نشطاء الحزب من المقر، وأصيب بعضهم في الحادث.

كما تم نهب المبنى وإشعال النار فيه، واستدعي الأمر تدخل رجال الإطفاء لإطفائه.

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