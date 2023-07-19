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خلال الفترة بين يناير 2022 ويونيو 2023

متفجرات مخلفات الحرب تقتل وتصيب 640 طفلاً في أفغانستان

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٨ مساءً
متفجرات مخلفات الحرب تقتل وتصيب 640 طفلاً في أفغانستان
المواطن - فريق التحرير

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قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن ما لا يقل عن 640 طفلًا قتلوا أو أصيبوا في 541 حادثة شملت متفجرات من مخلفات الحرب وانفجارات ألغام أرضية في أفغانستان خلال الفترة بين يناير 2022 ويونيو 2023.

مخلفات الحرب في أفغانستان

وأفادت اللجنة، اليوم الأربعاء بأن هذا الرقم يمثل 60% من إجمالي ألف و92 ضحية من المدنيين جراء هذه الحوادث، مشددة على الحاجة الملحة لمزيد من المبادرات لمعالجة مشكلة التلوث بالأسلحة وتكثيف حملات التوعية العامة بشأن مخاطر الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في أفغانستان، وفقًا لوكالة أنباء خامه برس الأفغانية.

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وأردفت: أن 541 حادثة أسفرت عن مقتل هؤلاء الأطفال، ولا تزال القنابل غير المنفجرة وغيرها من الذخائر في زمن الحرب تهدد الشعب الأفغاني بشدة، منوهة بأن جهود إزالة الألغام الأرضية وغيرها من المواد الخطرة باءت بالفشل.

وقالت: “كان الأطفال معرضين بشكل خاص للإصابات المميتة أو التي تغير حياتهم عندما يسيرون عن غير قصد على ألغام أرضية أو يلتقطون ذخائر غير منفجرة متناثرة حول الأماكن التي يقيمون أو يلعبون فيها”.

 

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