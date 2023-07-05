متهم يفجر 3 قنابل يدوية داخل محكمة أوكرانية قبل انتحاره

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وقع انفجار في مبنى محكمة مقاطعة شيفتشينكو في العاصمة كييف، باستخدام قنابل يدوية، اليوم الأربعاء، وفقًا لصحيفة سترانا الأوكرانية.
وأردفت الصحيفة بأن المتهم إيغور غومينيوك، فجر ثلاث قنابل يدوية داخل مبنى المحكمة، واحتجز اثنين من رجال الأمن كرهائن، في أوكرانيا
وتابعت، أن الانفجار وقع نحو الساعة 17.20، حيث حاول المتهم غومينيوك، الفرار من الحراسة أثناء تواجده في المرحاض، مستخدمًا جهازًا متفجرًا يدوي الصنع، لم يعرف مصدره.
وصرحت، بالاستناد إلى المعلومات المتوفرة، إلى أن غومنيوك احتجز نفسه في غرفة المراقبة، كما لم تتأكد المعلومات الأولية حول حيازته للأسلحة واحتجازه الرهائن، مشيرة إلى أن الشرطة اتخذت الإجراءات اللازمة للقبض عليه.
وبحسب الصحيفة فإن هذا ليس أول تفجير يقوم به غومينيوك، حيث ارتكب هجومًا مماثلاً بالقرب من مبنى البرلمان الأوكراني في شهر أغسطس من العام 2015.
من المعروف أن غومينيوك متهم استنادًا إلى الجزء الثالث من المادة 258، والجزء الأول من المادة 263، والجزء الثاني من المادة 342، من قانون العقوبات الأوكراني.
ومن جانبها أعلنت الشرطة الأوكرانية، أن توجه قوات النخبة والكلاب المدربة وفرق الهندسة العسكرية للعمل في مكان الانفجار، وطوقت أرض المحكمة ومحيطها.
وفي ذات السياق صرح وزير الداخلية الأوكراني، إيغور كليمنكو، بأنه لم يعرف ماهية الجسم المتفجر الذي استخدمه المتهم حتى اللحظة، مشيرًا إلى أنه حاول الفرار إلا أن الشرطة فتحت النار عليه، ما اضطره للاختباء.
وأعلن كليمنكو أن انفجارًا وقع في المحكمة اليوم الأربعاء، مرجحًا انتحار المتهم غومينيوك، عن طريق تفجير نفسه، وإصابة اثنين من عناصر الأمن، وفقًا لفرانس برس.