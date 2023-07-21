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تضمن أبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية

مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش عددًا من الموضوعات الاقتصادية

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ مساءً
مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش عددًا من الموضوعات الاقتصادية
المواطن - واس

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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس، عدداً من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، والذي تضمَّن تفصيلًا عن أبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، وما شهده من نمو خلال الفترة الماضية على مستوى عدد كبير من القطاعات والأنشطة، كما تضمَّن العرض نظرة شاملة على أوضاع الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية، وآخر تطوراته، وتحليلًا لأبرز مؤشراته.

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تقييم شامل للبرامج

واطلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي احتوى على تقييم شامل لأداء البرامج، وأبرز الإنجازات المحققة، إلى جانب التطلعات المستقبلية، ودور برامج الرؤية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

قرارات وتوصيات

وناقش خلال اجتماعه العرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للربع الثاني من عام 2023م، حيث يتابع المجلس عن كثب مستوى إنجاز المهام والتكليفات المسندة إلى الجهات المعنية، مثمناً ارتفاع نسبة إنجاز الجهات المعنية للمهام والتكليفات المسندة إليها على الرغم من ازديادها، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في عدد الجهات الحكومية التي حققت 98% في مؤشرات الأداء.
‏‎‏‎وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة

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