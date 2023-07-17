مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن مجلس الضمان الصحي عن توفر وظائف شاغرة في التخصصات الإدارية بمدينة الرياض، وذلك لحملة الشهادة الجامعية.

الوظائف الشاغرة

1- مسؤول المشتريات والعقود (لا تشترط الخبرة).

2- رئيس قسم العلامات التجارية.

3- مسؤول التوثيق والأرشفة (لا تشترط الخبرة).

التخصصات المطلوبة

– إدارة الأعمال.

– الإدارة العامة.

– الاتصال والإعلام.

– العلاقات العامة.

– التسويق.

– إدارة المحفوظات والسجلات.

– علم المكتبات أو المعلومات.

– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم

وللتقديم على وظائف مجلس الضمان الصحي من خلال الرابط التالي (هنا)، لكن يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة.