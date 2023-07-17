مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

بدء التقديم على مقاعد الابتعاث للطب البشري في جامعة الخليج العربي بالبحرين ولي العهد يستقبل أردوغان في قصر السلام بجدة طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان التدخل بشؤون فتياتنا الصين تحقق طفرة غير مسبوقة مع أكبر اقتصادين بالشرق الأوسط اليابان والسعودية يدشنان تعاونًا غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ
أعلن مجلس الضمان الصحي عن توفر وظائف شاغرة في التخصصات الإدارية بمدينة الرياض، وذلك لحملة الشهادة الجامعية.
1- مسؤول المشتريات والعقود (لا تشترط الخبرة).
2- رئيس قسم العلامات التجارية.
3- مسؤول التوثيق والأرشفة (لا تشترط الخبرة).
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– الاتصال والإعلام.
– العلاقات العامة.
– التسويق.
– إدارة المحفوظات والسجلات.
– علم المكتبات أو المعلومات.
– أو ما يعادلها.
وللتقديم على وظائف مجلس الضمان الصحي من خلال الرابط التالي (هنا)، لكن يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة.