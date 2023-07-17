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لحملة الشهادة الجامعية

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٣ مساءً
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مجلس الضمان الصحي عن توفر وظائف شاغرة في التخصصات الإدارية بمدينة الرياض، وذلك لحملة الشهادة الجامعية.

الوظائف الشاغرة

1- مسؤول المشتريات والعقود (لا تشترط الخبرة).
2- رئيس قسم العلامات التجارية.
3- مسؤول التوثيق والأرشفة (لا تشترط الخبرة).

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التخصصات المطلوبة

– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– الاتصال والإعلام.
– العلاقات العامة.
– التسويق.
– إدارة المحفوظات والسجلات.
– علم المكتبات أو المعلومات.
– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم

وللتقديم على وظائف مجلس الضمان الصحي من خلال الرابط التالي (هنا)، لكن يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة.

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