مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن مجلس الضمان الصحي (هيئة حكومية) توفر وظائف شاغرة في التخصصات الإدارية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- مسؤول المشتريات والعقود (لا تشترط الخبرة).
2- رئيس قسم العلامات التجارية.
3- مسؤول التوثيق والأرشفة (لا تشترط الخبرة).
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– الاتصال والإعلام.
– العلاقات العامة.
– التسويق.
– إدارة المحفوظات والسجلات.
– علم المكتبات أو المعلومات.
– أو ما يعادلها.
نبذة عن الهيئة:
– مجلس الضمان الصحي التعاوني، هيئة حكومية مستقلة أنشئت بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 71 وتاريخ 1420/04/27هـ الموافق 1999/08/11م، للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني.
– التقديم مُتاح الآن .
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا