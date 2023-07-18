مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن مجلس الضمان الصحي (هيئة حكومية) توفر وظائف شاغرة في التخصصات الإدارية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مسؤول المشتريات والعقود (لا تشترط الخبرة).

2- رئيس قسم العلامات التجارية.

3- مسؤول التوثيق والأرشفة (لا تشترط الخبرة).

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– الإدارة العامة.

– الاتصال والإعلام.

– العلاقات العامة.

– التسويق.

– إدارة المحفوظات والسجلات.

– علم المكتبات أو المعلومات.

– أو ما يعادلها.

نبذة عن الهيئة:

– مجلس الضمان الصحي التعاوني، هيئة حكومية مستقلة أنشئت بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 71 وتاريخ 1420/04/27هـ الموافق 1999/08/11م، للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن .

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا