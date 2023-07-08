مجموعات البطولة العربية بعد تأهل الصفاقسي التونسي

أكمل فريق الصفاقسي التونسي عقد الفرق المتأهلة لمرحلة دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية ” البطولة العربية” وذلك بعد إقصائه لنادي الهلال السوداني أمس في مرحلة تصفيات التأهل الثانية.

وجاءت المجموعة الأولى مكونة من : ” الترجي الرياضي التونسي، الصفاقسي التونسي، الشرطة العراقي، اتحاد جدة السعودي”.

المجموعة الثانية مكونة من: ” الوداد الرياضي المغربي، أهلي طرابلس الليبي، الهلال السعودي، السد القطري”.

المجموعة الثالثة: ” الاتحاد المنستيري التونسي، الشباب السعودي، الزمالك المصري، النصر السعودي”.

المجموعة الرابعة مكونة من: ” شباب بلوزداد الجزائري، الكويت الكويتي، الوحدة الإماراتي، الرجاء الرياضي المغربي”.

مباريات البطولة العربية

تبدأ مباريات البطولة العربية بداية من يوم 27 يوليو المقبل بإقامة مباريات “السد القطري ضد الوداد المغربي، الصفاقسي التونسي ضد الشرطة العراقي، أهلي طرابلس الليبي ضد الهلال السعودي، الترجي التونسي ضد الاتحاد السعودي”.

وفي يوم 28 يوليو تُقام مباريات “شباب بلوزداد الجزائري ضد الرجاء المغربي، الزمالك المصري ضد الاتحاد المنستيري التونسي، الكويت الكويتي ضد الوحدة الإماراتي، النصر ضد الشباب”.

وتستأنف المباريات يوم 30 يوليو حيث يلعب “الوداد ضد أهلي طرابلس، الشرطة العراقي ضد الترجي التونسي، الهلال السعودي ضد السد القطري، الاتحاد ضد الصفاقسي التونسي”.

وفي يوم 31 يوليو يلعب الوحدة الإماراتي ضد شباب بلوزداد الجزائري، الشباب السعودي ضد الزمالك، الرجاء المغربي ضد الكويت، الاتحاد المنستيري ضد النصر.

وفي الثاني من أغسطس يلعب أهلي طرابلس ضد السد القطري، الهلال ضد الوداد، الترجي التونسي أمام الصفاقسي، الشرطة العراقي ضد الاتحاد.

وفي الثالث من أغسطس يلعب شباب بلوزداد الجزائري ضد الكويت الكويتي، الوحدة الإماراتي ضد الرجاء المغربي، الزمالك المصري ضد النصر، الشباب ضد الاتحاد المنستيري.

جدير بالذكر أن مباراتي نصف النهائي للبطولة تُقام يوم 9 أغسطس، على أن تقام المباراة النهائية لـ كأس الملك سلمان للأندية يوم 12 أغسطس المقبل.