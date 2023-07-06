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بدء الترويج الاستثماري لطرحها العام الأولي

مجموعة إم بي سي تخطو نحو الإدراج بسوق الأسهم السعودية

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٦ صباحاً
مجموعة إم بي سي تخطو نحو الإدراج بسوق الأسهم السعودية
المواطن - فريق التحرير

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تخطط مجموعة “إم بي سي” (MBC) الإعلامية، لبدء الترويج الاستثماري لطرحها العام الأولي في الرياض، والتي يمتلكها وليد الإبراهيم، أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية.

اكتتاب عام لـ مجموعة إم بي سي

وقال أشخاص مطلعون، في تصريحات لـ “بلومبرج”: إن مجموعة “MBC” ستبدأ اجتماعات لقياس الطلب المبكر الأسبوع المقبل، وأضافت المصادر: أن” جي آي بي كابيتال” (GIB)، منخرطة أيضًا في عملية الاكتتاب العام المحتمل.

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وذكرت “بلومبرج نيوز” في نوفمبر الماضي، أن مصرفي “HSBC” و”جيه بي مورغان” يعملان أيضًا على طرح أسهم المجموعة السعودية المخطط له.

أسهم مجموعة إم بي سي

وتمتلك الحكومة السعودية 60% من أسهم مجموعة “إم بي سي”، والباقي يمتلكه المؤسس ورئيس مجلس الإدارة وليد الإبراهيم، أحد أغنى رجال الأعمال في المملكة.

وتأسست (MBC) في لندن عام 1991، ونقلت مقرها الرئيسي إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة في عام 2002، ثم إلى العاصمة السعودية الرياض. وأطلقت المجموعة أول قنوات فضائية عربية مملوكة للقطاع الخاص، وتضم الآن أكثر من 17 قناة تلفزيونية وخدمة بث الفيديو “شاهد في أي بي”.

ونشط سوق الاكتتابات الأولية في المملكة العربية السعودية، مدعومًا بانتعاش بنسبة 17% في المؤشر الرئيسي للسوق من أدنى مستوى له في مارس. ومع ذلك، تم جمع أقل من مليار دولار من عمليات الإدراج في الرياض هذا العام.

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