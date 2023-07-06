روعة عسير في أقل من دقيقتين رد غير متوقع من حكيم زياش بعد فشل انضمامه إلى النصر الاتحاد يخسر صفقته المفضلة لـ الهلال تدابير أمنية داخل البنتاجون بعد تسريب وثائق سرية للغاية انهيارات منازل وغرق أحياء في فيضانات الصين وفيات ومصابون في حريق بمستودع شركة حجاج بمكة المكرمة الملك سلمان وولي العهد يوجهان برقية شكر جوابية لوزير الداخلية المنتخب السعودي يكتفي بالتعادل أمام موريتانيا مجموعة إم بي سي تخطو نحو الإدراج بسوق الأسهم السعودية إلغاء الرحلات الجوية في مطارات هولندا وألمانيا بسبب عاصفة قوية
تخطط مجموعة “إم بي سي” (MBC) الإعلامية، لبدء الترويج الاستثماري لطرحها العام الأولي في الرياض، والتي يمتلكها وليد الإبراهيم، أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية.
وقال أشخاص مطلعون، في تصريحات لـ “بلومبرج”: إن مجموعة “MBC” ستبدأ اجتماعات لقياس الطلب المبكر الأسبوع المقبل، وأضافت المصادر: أن” جي آي بي كابيتال” (GIB)، منخرطة أيضًا في عملية الاكتتاب العام المحتمل.
وذكرت “بلومبرج نيوز” في نوفمبر الماضي، أن مصرفي “HSBC” و”جيه بي مورغان” يعملان أيضًا على طرح أسهم المجموعة السعودية المخطط له.
وتمتلك الحكومة السعودية 60% من أسهم مجموعة “إم بي سي”، والباقي يمتلكه المؤسس ورئيس مجلس الإدارة وليد الإبراهيم، أحد أغنى رجال الأعمال في المملكة.
وتأسست (MBC) في لندن عام 1991، ونقلت مقرها الرئيسي إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة في عام 2002، ثم إلى العاصمة السعودية الرياض. وأطلقت المجموعة أول قنوات فضائية عربية مملوكة للقطاع الخاص، وتضم الآن أكثر من 17 قناة تلفزيونية وخدمة بث الفيديو “شاهد في أي بي”.
ونشط سوق الاكتتابات الأولية في المملكة العربية السعودية، مدعومًا بانتعاش بنسبة 17% في المؤشر الرئيسي للسوق من أدنى مستوى له في مارس. ومع ذلك، تم جمع أقل من مليار دولار من عمليات الإدراج في الرياض هذا العام.