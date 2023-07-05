Icon

تشكيل مباراة الأهلي والإسماعيلي المتوقع Icon مجموعة المجدوعي تعلن عن 56 وظيفة شاغرة Icon مروج المخدرات في سكاكا بقبضة الأمن Icon عبدالعزيز بن سلمان: مستمرون في معالجة التحديات والعمل على استدامة الطاقة Icon الأهلي يصر على ضم ساديو ماني Icon عبدالعزيز بن سلمان يفند ادعاءات أمريكا حول عدم وجود طلب على النفط Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الجزائري Icon ولي عهد الكويت يستقبل تركي بن محمد بن فهد Icon شاحن دراجة كهربائية يتسبب في مقتل أم وطفليها Icon ضبط مواطنين لترويجهما المخدرات في شرورة وجازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في عدد من التخصصات

مجموعة المجدوعي تعلن عن 56 وظيفة شاغرة

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ مساءً
مجموعة المجدوعي تعلن عن 56 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة المجدوعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 56 وظيفة (سائقين، إدارية، تقنية) في 6 مدن بالمملكة (الدمام، الرياض، جدة، ينبع، رابغ، الجبيل)، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مسؤول سلامة – الرياض، الجبيل، جدة، رابغ، ينبع (4 وظائف).
2- تنفيذي مبيعات أول – الرياض (وظيفتان).
3- سائق نقل ثقيل – الدمام، الرياض، جدة، ينبع، رابغ (50 وظيفة).

قد يهمّك أيضاً
طلال بن منصور بن عبدالعزيز في ذمة الله

طلال بن منصور بن عبدالعزيز في ذمة الله

بريطانيا الأعلى حرارة منذ 1884

بريطانيا الأعلى حرارة منذ 1884

أماكن العمل:

– الرياض.
– الدمام.
– جدة.
– ينبع.
– الجبيل.
– رابغ.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مشاعر الفرح تغمر حجاج بيت الله الحرام في أول أيام عيد الأضحى
السعودية اليوم

مشاعر الفرح تغمر حجاج بيت الله الحرام...

السعودية اليوم
تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان سيتي والإنتر
الرياضة

تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان...

الرياضة
سماحة المفتي: مناسك الحج موطن ذكر وعبادة فعظموا حرمات الله وشعائره
أخبار رئيسية

سماحة المفتي: مناسك الحج موطن ذكر وعبادة...

أخبار رئيسية
فيصل بن هذال يعاتب قناة العربية على الهواء مباشرة
السعودية اليوم

فيصل بن هذال يعاتب قناة العربية على...

السعودية اليوم
القبض على 3 مروجين للمخدرات بحوزتهم أسلحة وذخيرة بعسير
أخبار أمنية

القبض على 3 مروجين للمخدرات بحوزتهم أسلحة...

أخبار أمنية
تقنية رفحاء تفتح التسجيل في البرامج المساندة للمتدربين
السعودية اليوم

تقنية رفحاء تفتح التسجيل في البرامج المساندة...

السعودية اليوم
ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح
آخر الاخبار

ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح

آخر الاخبار
رافا سيلفا يُفكر في عرض الهلال
آخر الاخبار

رافا سيلفا يُفكر في عرض الهلال

آخر الاخبار