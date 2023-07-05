مجموعة المجدوعي تعلن عن 56 وظيفة شاغرة

أعلنت مجموعة المجدوعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 56 وظيفة (سائقين، إدارية، تقنية) في 6 مدن بالمملكة (الدمام، الرياض، جدة، ينبع، رابغ، الجبيل)، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.