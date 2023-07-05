تشكيل مباراة الأهلي والإسماعيلي المتوقع مجموعة المجدوعي تعلن عن 56 وظيفة شاغرة مروج المخدرات في سكاكا بقبضة الأمن عبدالعزيز بن سلمان: مستمرون في معالجة التحديات والعمل على استدامة الطاقة الأهلي يصر على ضم ساديو ماني عبدالعزيز بن سلمان يفند ادعاءات أمريكا حول عدم وجود طلب على النفط الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الجزائري ولي عهد الكويت يستقبل تركي بن محمد بن فهد شاحن دراجة كهربائية يتسبب في مقتل أم وطفليها ضبط مواطنين لترويجهما المخدرات في شرورة وجازان
أعلنت مجموعة المجدوعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 56 وظيفة (سائقين، إدارية، تقنية) في 6 مدن بالمملكة (الدمام، الرياض، جدة، ينبع، رابغ، الجبيل)، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مسؤول سلامة – الرياض، الجبيل، جدة، رابغ، ينبع (4 وظائف).
2- تنفيذي مبيعات أول – الرياض (وظيفتان).
3- سائق نقل ثقيل – الدمام، الرياض، جدة، ينبع، رابغ (50 وظيفة).
– الرياض.
– الدمام.
– جدة.
– ينبع.
– الجبيل.
– رابغ.
– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا