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تجري بين مسؤولين روس وأميركيين

محادثات سرية تمهد لإنهاء حرب أوكرانيا

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٧ مساءً
محادثات سرية تمهد لإنهاء حرب أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

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ذكرت شبكة “إن بي سي” الأميركية، الخميس، بأن هناك محادثات سرية تجري بين مسؤولين روس وأميركيين تهدف لتمهيد الطريق أمام إنهاء الحرب المستعرة في أوكرانيا منذ أواخر فبراير 2022.

وقالت شبكة “إن بي سي: الأميركية إن المحادثات التي يشارك فيها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تهدف لفتح الطريق أمام مفاوضات محتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب سكاي نيوز.

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محادثات سرية

وأضافت أن محادثات سرية تجمع بين مسؤولين أميركيين أمنيين سابقين ومسؤولين روس حاليين بينهم لافروف.

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من واشنطن أو موسكو بشأن هذا التقرير.

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وبحسب التقرير الإخباري، فإن الهدف من المحادثات هو وضع أسس لمفاوضات محتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن المسؤولين الأميركيين السابقين الذين يشاركون في المحادثات ينتمون إلى دوائر الأمن القومي.

أما المسؤولون الروس الحاليون فهم مقربون من الرئاسة الروسية، الكرملين.

محادثات إنهاء حرب أوكرانيا

وذكرت الشبكة الإخبارية الأميركية أنها استندت في تقريرها إلى 6 أشخاص اطلعوا على المحادثات.

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وضربت الشبكة الإخبارية مثلًا على الاجتماعات العالية المستوى في “القناة الدبلوماسية السرية” التي تمت خلف الكواليس، إذ اجتمع لافروف مع مجموعة من أعضاء مجموعة لعدة ساعات في مدينة نيويورك لعدة ساعات، في أبريل الماضي.

وأكد الأمر 4 مسؤولين سابقين ومسؤولان حاليان.

وتطرق اجتماع أبريل إلى العديد من القضايا الشائكة، مثل مصير المناطق التي سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا وقد لا تتمكن الأخيرة من تحريرها، فضلا عن البحث عن مخرج دبلوماسي يكون جيدًا للطرفين.

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