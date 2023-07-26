Icon

نصائح لتوفير الطاقة أثناء استخدام التكييف Icon السعودية وبريكس: التموضع وسط زمن تعظيم التحالفات ورفض الإملاءات Icon لقطات مروعة لسقوط رافعة عملاقة في نيويورك Icon تعادل الأهلي ضد المصري في ختام الدوري Icon توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى مساء الغد Icon مصرع وإصابة 76 شخصًا بحادث مروري بالسنغال Icon محاولة الانقلاب مستمرة في النيجر والرئيس محاصر Icon 7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات Icon جوردان هندرسون يودع جماهير ليفربول Icon علاقة ارتفاع درجات الحرارة بحجم حبات البرد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
دون تدخل من قبل الجيش

محاولة الانقلاب مستمرة في النيجر والرئيس محاصر

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
محاولة الانقلاب مستمرة في النيجر والرئيس محاصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لازالت محاولة الانقلاب في النيجر مستمرة، حيث حاصر الحرس الرئاسي في النيجر، الرئيس محمد بازوم في مقر إقامته، دون تدخل من قبل الجيش، وفقًا لما ذكرته العربية.

محاولة الانقلاب في النيجر

وحتى الآن لم تُسمع طلقات نارية، رغم مخاوف من وقوع محاولة انقلاب في الدولة الواقعة في غربي إفريقيا.

قد يهمّك أيضاً
استمرار التقديم على الوظائف التعليمية 1445 عبر جدارات

استمرار التقديم على الوظائف التعليمية 1445 عبر جدارات

معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف

معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف

من جانبه، أدان الاتحاد الإفريقي الأحداث ووصفها بأنها غير مقبولة.

وغرد مكتب الرئيس في النيجر على تويتر قائلاً إن الحرس الرئاسي سعى دون جدوى إلى الحصول على دعم من الجيش في جهوده المناهضة للجمهورية.

وفي أول أبريل عام 2021، تولى الرئيس محمد بازوم مقاليد الحكم في النيجر خلفًا لسلفه محمدو إيسوفو، بعد الفوز في الانتخابات، وقبل يومين من تنصيبه أحبطت الحكومة محاولة انقلابية، واليوم يواجه محاولة انقلابية جديدة من الحرس الرئاسي.

الرئيس وعائلته بخير

ومنذ ساعات يحتجز الحرس الرئاسي رئيس النيجر محمد بازوم في نيامي بعد فشل “المحادثات” ومنح الجيش “مهلة” للحرس، وفق وكالة فرانس برس.

وعقب المحادثات، رفض الحرس الرئاسي الإفراج عن الرئيس، ومنحه الجيش مهلة، وذلك بسبب حالة استياء لدى أفراد من الحرس الرئاسي الذين منعوا الوصول إلى مقر الرئاسة في نيامي.

فيما أشارت الرئاسة في رسالة نشرتها على تويتر الذي أعيد تسميته “إكس”، إلى أنه صباح الأربعاء “انخرط عناصر من الحرس الرئاسي في حركة استياء مناهضة للجمهورية وحاولت الحصول على دعم الجيش والحرس الوطني، دون أن تنجح في ذلك”.

وأضافت الرئاسة أن “الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة عناصر الحرس الجمهوري المشاركين في هذه الحركة إذا لم يستعيدوا هدوءهم”، مؤكدة أن “رئيس الجمهورية وعائلته بخير”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستيًّا بعيد المدى
العالم

بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستيًّا بعيد المدى

العالم
ثريدز يجتذب 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة
تكنولوجيا

ثريدز يجتذب 30 مليون مشترك في أول...

تكنولوجيا
تأثير كفالة العمال على دعم حساب المواطن
حساب المواطن

تأثير كفالة العمال على دعم حساب المواطن

حساب المواطن
ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يتغنون بحب السعودية وقادتها
السعودية اليوم

ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يتغنون بحب...

السعودية اليوم
استشهاد فلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية في نابلس
العالم

استشهاد فلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية في نابلس

العالم
رونالدو يحقق أمنية طفل ياباني قبل مواجهة باريس سان جيرمان
الرياضة

رونالدو يحقق أمنية طفل ياباني قبل مواجهة...

الرياضة
المديرية العامة للجوازات تحصد جائزة التميز في الحج
أخبار رئيسية

المديرية العامة للجوازات تحصد جائزة التميز في...

أخبار رئيسية
لحظة تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف
العالم

لحظة تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف

العالم