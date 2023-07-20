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الحكومية العراقية وجهت بالتحقيق في الحادث

محتجون يقتحمون سفارة السويد في بغداد ويشعلون النار فيها

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
محتجون يقتحمون سفارة السويد في بغداد ويشعلون النار فيها
المواطن - فريق التحرير

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أضرم محتجون غاضبون النيران في السفارة السويدية في بغداد، فجر اليوم الخميس، خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وذلك عشية تجمع في السويد أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه حرق نسخة من المصحف.

اقتحام مبنى السفارة

واقتحم مئات المحتجين مبنى السفارة السويدية في بغداد في الساعات الأولى من صباح اليوم. وتصاعد الدخان من مبنى السفارة الذي أحاط به العشرات من المتظاهرين ووسط انتشار كثيف لشرطة مكافحة الشغب.

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ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أحد داخل السفارة عند اقتحامها. من جهتها ذكرت وزارة الخارجية السويدية أن العاملين في سفارتها بالعاصمة العراقية بغداد “في أمان”.

السلطات العراقية تحقق

كما قال المكتب الصحافي لوزارة الخارجية السويدية إن السلطات العراقية تتحمل مسؤولية حماية البعثات والموظفين الدبلوماسيين.

من جهتها أدانت وزارة الخارجية العراقية حادثة حرق سفارة السويد، وقالت إن الحكومة أوعزت للجهات المختصة بالتحقيق العاجل في الأمر وشددت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين

ويأتي الهجوم على السفارة السويدية في بغداد بعد سماح الشرطة السويدية بتنظيم تجمع أمام السفارة العراقية في ستوكهولم حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي الخميس.

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