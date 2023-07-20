محتجون يقتحمون سفارة السويد في بغداد ويشعلون النار فيها

توعية فكرية لمنسوبي البحوث العلمية والإفتاء بشأن دور الفتوى معلومات عن كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 اشتباكات بالأحياء وقصف يستهدف الدعم السريع بأم درمان ضبط 1830 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة رسالة غامضة من حمدالله تُبقيه في الاتحاد رغم الصفقة الجديدة ضبط 81 مخالفة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله إعصار يدمر أكبر مصانع فايزر للأدوية بأمريكا وزير الطاقة: القمة الخليجية الآسيوية ستفتح أبوابًا جديدة للتعاون والتكامل 13 مليون دولار تعويضًا لمتظاهري حياة السود مهمة الوجهة المقبلة لـ عمر السومة بعد رحيله عن الأهلي
أضرم محتجون غاضبون النيران في السفارة السويدية في بغداد، فجر اليوم الخميس، خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وذلك عشية تجمع في السويد أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه حرق نسخة من المصحف.
واقتحم مئات المحتجين مبنى السفارة السويدية في بغداد في الساعات الأولى من صباح اليوم. وتصاعد الدخان من مبنى السفارة الذي أحاط به العشرات من المتظاهرين ووسط انتشار كثيف لشرطة مكافحة الشغب.
ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أحد داخل السفارة عند اقتحامها. من جهتها ذكرت وزارة الخارجية السويدية أن العاملين في سفارتها بالعاصمة العراقية بغداد “في أمان”.
كما قال المكتب الصحافي لوزارة الخارجية السويدية إن السلطات العراقية تتحمل مسؤولية حماية البعثات والموظفين الدبلوماسيين.
من جهتها أدانت وزارة الخارجية العراقية حادثة حرق سفارة السويد، وقالت إن الحكومة أوعزت للجهات المختصة بالتحقيق العاجل في الأمر وشددت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين
ويأتي الهجوم على السفارة السويدية في بغداد بعد سماح الشرطة السويدية بتنظيم تجمع أمام السفارة العراقية في ستوكهولم حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي الخميس.
محتجون عراقيون يقتحمون السفارة السويدية في #بغداد#العربية pic.twitter.com/hzP8h1w50t
— العربية (@AlArabiya) July 20, 2023