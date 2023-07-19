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أكد أهمية فتح الشراكة لتنويع مصادر الدخل

رؤية السعودية تتحقق على أرض الواقع اليوم بعقد القمة الخليجية الآسيوية

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٩ مساءً
رؤية السعودية تتحقق على أرض الواقع اليوم بعقد القمة الخليجية الآسيوية
المواطن - ولاء المطرفي - جدة

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أكد الدكتور عيسى العميري المستشار الإعلامي والمحلل السياسي الكويتي، أن السعودية تعقد اليوم القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، في ظرف استثنائي، لافتًا إلى أن السعودية دائمًا وأبدًا عودتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تقديم قراءة مستقبلية ثاقبة من خلال رؤية السعودية 2030.

شراكة مع دول شرق آسيا

وأضاف العميري في تصريحات لصحيفة “المواطن“، أن اليوم نرى جزءًا من هذه الرؤية يتحقق على أرض الواقع، بالاجتماع مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم القمة الخليجية الآسيوية، مع فتح شراكة مع دول شرق آسيا التي تتميز بتنويع مصادر الدخل.

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وأشار إلى أن الناتج المحلي لدول شرق آسيا (5 دول) يبلغ 375 مليار دولار، وبالتالي الاستفادة من طاقتها واقتصادها والثروات الحيوانية والمعدنية، وتقريب وجهات النظر بين الدول الخليجية والدول الشرق آسيوية، لفتح شراكة مع العديد من الدول.

نجاح السعودية

وأكد أن هذه القمة الخليجية الآسيوية تُحسب للسعودية مع نجاحها من قبل أن تُعقد باتفاق الخليج على رؤية السعودية وحكمتها وحنكتها الاقتصادية في المنطقة بشكل عام.

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