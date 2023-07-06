محمد الشلهوب ينضم للجهاز الفني بالهلال

أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن انضمام قائد الفريق الأول لكرة القدم السابق، محمد الشلهوب إلى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي خورخي جيسوس.

محمد الشلهوب يصل معسكر الهلال

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا من وصول محمد الشلهوب إلى مقر إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في النمسا، اليوم الخميس، بعد انضمامه للجهاز الفني بطلب من المدرب البرتغالي.

وكان محمد الشلهوب قد أعلن اعتزاله في سبتمبر عام 2020، بعد مسيرة مميزة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال امتدت لـ20 عامًا، شهدت تتويجه بـ33 بطولة، أبرزها؛ كأس ولي العهد 11 مرة والدوري السعودي 8 مرات.

حصد محمد الشلهوب بطولتين في كأس الأمير فيصل بن فهد، وبطولتين لـ كأس السوبر السعودي، ولقبين في دوري أبطال آسيا، وبطولة وحيدة في كل من؛ كأس الأندية الآسيوية أبطال الكؤوس، كأس السوبر الآسيوي، كأس الأندية العربية أبطال الكؤوس كأس النخبة العربية، وكأس السوبر السعودي المصري.

الهلال يواصل استعداداته

على الجانب الآخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته في معسكره التحضيري، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والتكتيكية، قبل أن يختتم جيسوس المران بمناورة فنية.

وينتظر أن يلتحق الثنائي روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي منتصف الأسبوع المقبل في المعسكر الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد تمتعهما بإجازتيهما الموسمية الممنوحة من الجهاز الفني.