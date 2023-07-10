محمد الشناوي يرفض الانضمام إلى النصر

كشف الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير آخر تطورات اهتمام نادي النصر بضم الحارس المصري محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري.

وقال شوبير في قناة On Time Sports المصرية: “خبر سار لـ جماهير الأهلي المصري، الشناوي لن يغادر المارد الأحمر وهو باقٍ مع الفريق”.

لا عروض رسمية لـ محمد الشناوي

وأكدت تقارير خلال الأيام الماضية، أن نادي النصر تقدم بعرض رسمي من أجل ضم محمد الشناوي هذا الصيف، وعلق الإعلامي أحمد شوبير على هذه الأنباء، قائلًا: “لا يوجد عروض رسمية للحارس حتى الآن”.

وأضاف عبر برنامجه بإذاعة “أون سبورت إف إم”: “قد يكون المسؤولون في النصر يفكرون في ضم الشناوي، لأنهم طلبوا التعاقد معه رسميًّا الموسم الماضي، لكن الأهلي رفض في ظل الارتباط بالمباريات الإفريقية والمحلية”.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن نادي النصر يرغب في ضم حارس مرمى مميز هذا الصيف، نظرًا لرغبة الإدارة في فسخ التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا قبل انطلاق الموسم الجديد، لحاجته للخضوع لعملية أخرى، وسيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.