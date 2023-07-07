محمد بن زايد يلتقي زملاء الدراسة

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التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، عددًا من زملاء الدراسة يرافقهم أفراد عائلاتهم.
وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والحضور، خلال اللقاء الودي الذي حضره الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الأحاديث الأخوية.
وأعرب رئيس الإمارات عن سعادته بلقاء زملائه الذين جمعته بهم ذكريات عزيزة ومواقف مشتركة طيبة.