محمد بن سلمان يستقبل قادة دول آسيا الوسطى

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم، رؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

ووثقت قناة “الإخبارية”، لحظة استقبال ولي العهد لرئيس كازاخستان قاسم توكاييف، ورئيس قيرغيزستان صادير جباروف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان وباقي قادة الدول المشاركين في القمة التشاورية.

وكان ولي العهد استقبل في وقت سابق أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد اللقاء التشاوري الثامن عشر.