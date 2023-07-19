محمد بن سلمان يستقبل قادة الوفود المشاركين في قمة جدة التشاورية

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد اللقاء التشاوري الثامن عشر.
#فيديو | نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. سمو #ولي_العهد يستقبل أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد اللقاء التشاوري الثامن عشر.#اللقاء_التشاوري_الخليجي#واس pic.twitter.com/PU0zXd530aقد يهمّك أيضاً
— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 19, 2023
وتنطلق اليوم في جدة، القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، في ظل جهود حثيثة لتعزيز أفق التعاون بين دول المنطقة ودول آسيا الوسطى، وسط تحديات كبرى تواجه المنطقة والعالم، وترقب دولي لأهمية هذه القمة في السعودية. وتأتي استضافة السعودية للقاء التشاوري الـ 18 لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقًا من دورها القيادي وإيمانًا منها بأهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك.