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محمد بن سلمان يستقبل قادة الوفود المشاركين في قمة جدة التشاورية

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٢ مساءً
محمد بن سلمان يستقبل قادة الوفود المشاركين في قمة جدة التشاورية
المواطن - فريق التحرير

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد اللقاء التشاوري الثامن عشر.

انطلاق القمة الخليجية مع آسيا

وتنطلق اليوم في جدة، القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، في ظل جهود حثيثة لتعزيز أفق التعاون بين دول المنطقة ودول آسيا الوسطى، وسط تحديات كبرى تواجه المنطقة والعالم، وترقب دولي لأهمية هذه القمة في السعودية. وتأتي استضافة السعودية للقاء التشاوري الـ 18 لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقًا من دورها القيادي وإيمانًا منها بأهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك.

محمد بن سلمان يستقبل قادة الوفود المشاركين في قمة جدة التشاورية

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