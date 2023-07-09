Icon

لحظة مقتل شاب أردني في نيويورك على يد ملثمين Icon ثريدز صنع أكبر نجاح لمارك بعد سنوات من السياسات الفاشلة Icon قرار سانتو يثير الجدل بشأن مصير طارق حامد وحمدالله Icon محمد عبده يحيي ليلة مميزة في القصيم ضمن جولة المملكة Icon 6 تطبيقات ضارة تسرق المعلومات والأموال Icon جماهير الاتحاد تتوقع عدد أهداف كريم بنزيما في الموسم المقبل Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك البحرين في وفاة راشد بن صباح Icon الشرطة تسحل أمريكية حامل سوداء أمام أطفالها وتطرحها أرضًا Icon تطور جديد يعرقل انضمام نجم بورتو إلى النصر Icon لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التذاكر ستكون متاحة غدًا

محمد عبده يحيي ليلة مميزة في القصيم ضمن جولة المملكة

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
محمد عبده يحيي ليلة مميزة في القصيم ضمن جولة المملكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن ليلة مميزة في مدينة القصيم يحييها فنان العرب محمد عبده ضمن فعاليات جولة المملكة.

مواعيد الحفل والتذاكر

ونوهت الهيئة، في تغريدة عبر موقع تويتر، أنه من المقرر أن يكون حفل الفنان محمد عبده يوم 14 يوليو الجاري، مشيرة إلى أن التذاكر متاحة بدءًا من غدٍ 10 يوليو عبر الرابط الإلكتروني.

قد يهمّك أيضاً
34 وظيفة لدى مجموعة العليان للثانوية فأعلى

34 وظيفة لدى مجموعة العليان للثانوية فأعلى

الأحساء والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية

الأحساء والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن أمسية غنائية فريدة مع الفنان رابح صقر في مدينة الأحساء ضمن حفلات جولة المملكة، وذلك يوم 14 يوليو الجاري أيضًا.

جولة المملكة

وتستمر جولة المملكة 2023 التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في إضافة المناطق لها، فبعد أن أضيفت منطقة الباحة قبل نحو أسبوع، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم، عن وضع منطقة نجران على خارطة الفعاليات التي ستجول في أرجاء المملكة حتى نهاية سبتمبر المقبل، ليصبح بذلك عدد مدن ومناطق الجولة 17 مدينة ومنطقة.

أضخم جولة ترفيهية

وقال آل الشيخ: “إن جولة المملكة 2023 التي تعد أضخم جولة ترفيهية حول المملكة تتم بشراكة إستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، تعمل على تنظيمها وإدارتها الشركات المحلية المتواجدة في جميع المناطق، حيث أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في مختلف مراحل الفعاليات الترفيهية، سواء قبل بداية العروض أو المشاركة في تقديمها وحتى الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم للعروض الإبداعية، والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض”.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان سيتي والإنتر
الرياضة

تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان...

الرياضة
معنى الحد المانع لمستفيدي حساب المواطن
السعودية اليوم

معنى الحد المانع لمستفيدي حساب المواطن

السعودية اليوم
إنقاذ 4 أشخاص من حريق في شقة بالخبر
السعودية اليوم

إنقاذ 4 أشخاص من حريق في شقة...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
سكان أذربيجان يغادرون منازلهم جراء زلزال قوي
العالم

سكان أذربيجان يغادرون منازلهم جراء زلزال قوي

العالم
طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من كوت ديفوار
السعودية اليوم

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من...

السعودية اليوم
ضبط 43 مخالفاً لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في الأنشطة التجارية
أخبار أمنية

ضبط 43 مخالفاً لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين...

أخبار أمنية
كانتي ثالث متوج بـ كأس العالم ينضم لـ الدوري السعودي
الرياضة

كانتي ثالث متوج بـ كأس العالم ينضم...

الرياضة