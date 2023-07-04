محمد عبده يرد على دويتو محمد رمضان: إذا اجتمع رمضان والحج ممكن

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رد الفنان محمد عبده على فكرة تعاونه مع الفنان المصري محمد رمضان في دويتو غنائي، بعد إعلان محمد رمضان رغبته في ذلك التعاون خلال استضافته في برنامج “كاربول كاريوكي بالعربي” مؤخرًا.
وقال محمد عبده خلال استضافته في برنامج “تفاعلكم” على “قناة العربية”: “إذا اجتمع رمضان والحج ممكن ”
وأضاف عبده أن محمد رمضان محسود من فنانين القاهرة لأنه صعيدي.
وأشار محمد عبده تعليقًا على أغاني محمد رمضان، إلى أنهم يدرسون في معهد التمثيل ضرورة أن يكون لدي الممثل إيقاع نغمي وحركي، إذا أسند له مقطع أداء غنائي في عمل ما ، لكن لا مجال لعمل ديو لعدم وجود علاقة.
#تفاعلكم | #محمد_عبده عن تصريح #محمد_رمضان عن “ديو” يجمعهما: ممكن فقط إن اجتمع رمضان والحج! @Mohammed_Abdu @Mohamed_Ramadan pic.twitter.com/5kY5tn8eRT
— العربية – #تفاعلكم (@tafa3olcom) July 3, 2023