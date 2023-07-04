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بعد إعلان الفنان المصري رغبته في عمل دويتو معه

محمد عبده يرد على دويتو محمد رمضان: إذا اجتمع رمضان والحج ممكن

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ مساءً
محمد عبده يرد على دويتو محمد رمضان: إذا اجتمع رمضان والحج ممكن
المواطن - فريق التحرير

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رد الفنان محمد عبده على فكرة تعاونه مع الفنان المصري محمد رمضان في دويتو غنائي، بعد إعلان محمد رمضان رغبته في ذلك التعاون خلال استضافته في برنامج “كاربول كاريوكي بالعربي” مؤخرًا.

وقال محمد عبده خلال استضافته في برنامج “تفاعلكم” على “قناة العربية”: “إذا اجتمع رمضان والحج ممكن ”

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وأضاف عبده أن محمد رمضان محسود من فنانين القاهرة لأنه صعيدي.

وأشار محمد عبده تعليقًا على أغاني محمد رمضان، إلى أنهم يدرسون في معهد التمثيل ضرورة أن يكون لدي الممثل إيقاع نغمي وحركي، إذا أسند له مقطع أداء غنائي في عمل ما ، لكن لا مجال لعمل ديو لعدم وجود علاقة.

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