محمود علاء يعود إلى الزمالك

أعلن مدافع الاتحاد السكندري، محمود علاء، عن عودته إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

محمود علاء يشكر الاتحاد

وقال محمود علاء، عبر صحفته على موقع “فيسبوك”: “‎الحمد لله على فترة إعارتي، تشرفت فيها بوجودي داخل ناد كبير مثل الاتحاد السكندري.. كما أتوجه بالشكر لجمهور الاتحاد، على دعمهم طوال تواجدي بالنادي”.

وخاض محمود علاء 22 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، ونجح في تسجيل 4 أهداف، رغم أن مركزه مدافع.

وكان محمود علاء قد لعب الموسم الرياضي الماضي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة، وتلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، إلا أن الزمالك تمسك بعودته.

وأشارت تقارير إلى أن المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، أبدى رغبته في عودة محمود علاء إلى صفوف الأبيض في الموسم الرياضي الجديد، حيث تنتظره العديد من المنافسات الهامة، وستكون البداية مع كأس الملك سلمان للأندية العربية نهاية الشهر الجاري.

الزمالك في الدوري المصري

على الجانب الآخر، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة من الفوز في 17 مباراة، والتعادل 9 مرات، وخسر 8 لقاءات، وسجل 52 هدفًا، واستقبل 36 هدفًا.