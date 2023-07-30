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تحت شعار نعتمد على وعيك

محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية التوازن البيئي

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٦ مساءً
محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية التوازن البيئي
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية حملة توعوية للحفاظ على البيئة تحت شعار “#نعتمد على وعيك”، والتي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية التوازن البيئي وتوجيه سلوك المجتمع للحفاظ على العناصر الأساسية في التوازن البيئي والايجابية للتعامل مع البيئة وضمان استدامتها.

أهمية التوازن البيئي

وأوضحت الهيئة أن الحملة انطلقت تحت شعار “#نعتمد على وعيك” لتسليط الضوء على أهمية التوازن البيئي على المجتمع وتعريف المجتمعات المحلية بأهمية التوازن البيئي ودور الحيوانات العاشبة والنباتات والحيوانات اللاحمة والطيور والنباتات في التوازن البيئي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من الممارسات الخاطئة، إلى جانب الإسهام في حماية الحيوانات والنباتات من الممارسات الضارة للبيئة والاعتناء بها وضمان تحقيق استدامتها.

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الجدير بالذكر أن الجهود التوعوية التي تبذلها الهيئة من منطلق الحرص على البيئة ومكوناتها الطبيعية لتبقى مستدامة لنا وللأجيال المستقبلية، كما قامت الهيئة بجهود حثيثة في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال إطلاق أكثر من 850 كائنًا حيًا من الثديات والطيور إضافة إلى زراعة أكثر من 900 ألف شتلة في أراضي المحمية.

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