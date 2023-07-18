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بهدف التعاون في البحوث والدراسات

محمية الملك سلمان توقع مذكرة تفاهم مع هيئة المساحة الجيولوجية

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٢ مساءً
محمية الملك سلمان توقع مذكرة تفاهم مع هيئة المساحة الجيولوجية
المواطن - فريق التحرير

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وقعت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع هيئة المساحة الجيولوجية في مقر هيئة تطوير المحمية بمدينة الرياض بحضور رئيسها التنفيذي الأستاذ عبدالله العامر ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الاستاذ عبدالله الشمراني.

مذكرة تفاهم

وتهدف المذكرة إلى دعم الجهود المشتركة والتعاون في البحوث والدراسات والمشاريع في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات والبيانات والمطبوعات والخرائط والصور الجوية والتنسيق للقيام ببرامج تدريبية ورحلات علمية والاستفادة من الإمكانات والخدمات الفنية واللوجستية ونشر نتائج الدراسات والبحوث العلمية وتخطيط وتطوير المواقع المهمة ذات العلاقة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك وتعظيم الاستفادة منها.

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جدير بالذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، قد شهدت مؤخراً توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تصب ضمن استراتيجيات الهيئة في توسيع المشاركة مع الجهات ذات الاختصاص؛ لتعزيز دورها الثقافي والمعرفي والبيئي، وتوحيد الجهود ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف كافة.

 

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