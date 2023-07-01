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تبلغ مساحته 210 آلاف متر مربع

مدة طواف الوداع داخل الرواق السعودي دون الـ60 دقيقة

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
مدة طواف الوداع داخل الرواق السعودي دون الـ60 دقيقة
المواطن - فريق التحرير

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يؤدي 107 آلاف طائف في الساعة طواف الوداع داخل الرواق السعودي، وتستغرق مدة الطواف لشخص الواحد في الدور الأرضي 59 دقيقة، والدورين الأول والثاني 60 دقيقة، والسطح 55 دقيقة.

الرواق السعودي

ويسهم “الرواق السعودي” في حج هذا العام، والذي تبلغ مساحته (210) آلاف متر مربع، برفع طاقة الطواف الاستيعابية، حيث يستوعب (287) ألف مصلٍ و (107) آلاف طائف في الساعة.

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ويتكون الرواق السعودي من 4 أدوار دور الصحن، والدور الأرضي، والدور الأول و”الميزانين”.

طواف الوداع

ويمتد الرواق السعودي من الناحية الغربية حينما أمر الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله بإضافة جديدة للرواق السعودي، وقد بلغ عدد الأعمدة في هذه التوسعة حوالي (1500) عمود مكسو بالرخام الأبيض، إضافة إلى عدد من القباب على سطح الأروقة، وفي عهد الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله أصبحت مساحتها حوالي (365) ألف متر مربع والطاقة الاستيعابية حوالي مليون مصل، وتضمن الرواق السعودي بعد هذا الامتداد بابًا جديدًا وهو باب الملك فهد.

مليونا مصلٍّ بالرواق

وامتدت مساحة الرواق السعودي من الجهة الشمالية بإضافة جديدة بدأت في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله واكتملت في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، حيث أصبحت مساحة المسجد الحرام حوالي مليون متر مربع، بطاقة استيعابية حوالي مليوني مصل، وتضمن عددًا كبيرًا من الأعمدة وبابًا يحمل اسم باب الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

طواف الوداع

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