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مؤكدًا عدم تغيير طريقة لعبه

مدرب السد: الهلال منافس قوي

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
مدرب السد: الهلال منافس قوي
المواطن - فريق التحرير

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شدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، برونو ميغيل على صعوبة مواجهة الهلال المقبلة، مؤكدًا في الوقت ذاته؛ عدم تغيير طريقة لعبه المعتادة.

صعوبة مواجهة السد ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد السد القطري، مساء يوم غد الأحد، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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وقال برونو ميغيل خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد السد: “أكرر ما قلته بأننا في مرحلة إعداد وسنخوض المباراة المقبلة ضد خصم صعب ومنافس قوي”.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وتابع مدرب السد حديثه: “أفهم حديث مدرب الهلال لأننا تنافسنا في الدوري والكأس سابقا، وأنا لن أغير طريقتي وسألعب بأسلوبي، كما أعلم أن الهلال يلعب بالضغط العالي وسنتعامل مع ذلك”.

وأضاف: “فريقنا لم يلعب سوى 6 تمارين وهذا أمر صعب بأن تلعب مباريات في هذه الظروف وفي المباراة الأولى واجهنا فريق متكتل صعّب علينا المباراة”.

واختتم ميغيل تصريحاته قائلًا: “الجمهور يهمه الانتصار لكن نحن واقعيين ونعرف أننا في مرحلة إعداد، ولكن سنلعب بجديه وسنقاتل أمام الهلال، والنتائج لن تحبطني بقدر العقلية التي نلعب بها”.

مدرب السد القطري برونو ميغيل
ميغيل

تعليق الهيدوس على المباراة

ومن جانبه، قال نجم السد، حسن الهيدوس: “ضد الوداد لم نقدم المستوى المطلوب وبعد نقص الوداد أغلقوا علينا الملعب ورغم محاولاتنا لكن لم نحصل على النتيجة، الارتفاع والأجواء لها تأثير بكل تأكيد والدليل هبوط مستوى جميع الفرق في الشوط الثاني وتحديداً أننا في مرحلة إعداد”.

حسن الهيدوس
الهيدوس – المصدر @UAFAAC

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