مدرب الشباب: مواجهة النصر صعبة وهدفنا الفوز

شدد المدير الفني لفريق الشباب، الأرجنتيني خوان براون على صعوبة مواجهة النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، مؤكدًا في الوقت ذاته الاستعداد جيدًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

براون يُعلق على مواجهة الشباب والنصر

وقال براون: “سنواجه النصر في أول مباراة فريق صعب ومنافس والجميع يعرف الخصم، جميعنا متحمسون بعد ما أجرينا فترة الإعداد بطريقة مميزة لعبنا فيها 3 مباريات ودية، ونطمح غدًا للفوز في المباراة وجميع المباريات للتأهل للدور الثاني”.

وتابع مدرب الشباب: “لا أعتقد أن المباراة ستكون سهلة للطرفين تتطلب منا تركيز عالي، ثقتي كبيرة بجميع العناصر واللاعبين في أتم الجاهزية، لا شك أنها مباراة تنافسية وستكون مباراة يستمتع فيها الجمهور السعودي والرياضي”.

وأضاف: “كأس الملك سلمان للأندية العربية تُشارك فيه فرق قوية وهي بطولة مهمة وغالية على الجميع ويتواجد في البطولة عناصر مميزة وأسماء ثقيلة ومدربين على مستوى عال ونحن مستعدون للمنافسة ونقاتل حتى آخر رمق في البطولة”.

وواصل المدرب الأرجنتيني تصريحاته قائلًا: “أشكر الإدارة على احترافيهم وتعاملهم الراقي مع الجهاز الفني، وإتاحة الفرصة والثقة الكبيرة الذي حصلت عليها، وأتمنى أن نحقق ما يسعد الجماهير الشبابية في البطولة”.

بانيغا يؤكد جاهزية الفريق

ومن جانبه، قال قائد الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا: “غدًا أول لقاء لنا في المجموعة أمام النصر، ومثل ما ذكر المدرب؛ الفريق في كامل الجاهزية لمواجهة النصر الذي نعرفه ونعرف أغلب عناصره الذين قابلناهم في الدوري ونحن جاهزون لهم”.

وأردف: “صحيح أن الفريق فقد بعض اللاعبين الأجانب، ولكن هذا لا يعني شيء مع تواجد المدرب براون الذي ظهرت بصمته في فترة الإعداد واللاعبين تأقلموا مع طريقته ونهجه التكتيكي بسرعة، وتنتظرنا غدًا مباراة هامة وصعبة ونأمل أن نحقق من خلالها الانتصار وإسعاد محبين الشباب”.

واختتم بانيغا تصريحاته في المؤتمر الصحافي، قائلًا: “سنبذل قصارى جهدنا كلاعبين في البطولة، ونقدم ما يسعد الجماهير الشبابية التي أتقدم بالشكر لهم على حضورهم ودعمهم المستمر ونتنظر توجدهم لدعمنا”.