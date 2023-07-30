تفاصيل اتفاق النصر مع ساديو ماني الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجة حرارة برنامج ريف يوضح شروط الاستفادة من مبادرة الميكنة الزراعية لويس كاسترو: مباراة الاتحاد المنستيري حاسمة لقطات لهطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على أبها سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة 58.4 نقطة سجل محفز لـ الاتحاد ضد الصفاقسي توسيع بالوني ينقذ طفلًا من ضيق حاد في الشريان الأبهر مدرب الشباب: نسعى لتجاوز الزمالك والمنافسة على اللقب كلية الملك فهد تبدأ بإجراءات الملتحقين ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية
أكد المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، ثقته في لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وتمنى تحقيق الفوز على الزمالك المصري في مواجهة الغد.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الزمالك، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وقال مارسيل كايزر: “الوقت ضيق منذ استلام المهمة، ولكن لدي لاعبون بكفاءة عالية وثقتي بهم كبيرة وننتظر إكمال تسجيل أوراق النجم الكولومبي جوستافو كويلار؛ للمشاركة مع الفريق”.
وأضاف خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الغد: “نبحث عن الانتصار غدًا أمام الزمالك، والمنافسة على لقب كأس الملك سلمان للأندية، وأنا محظوظ بتدريب مجموعة من اللاعبين المميزين في جميع المراكز”.
ومن جانبه، علق نجم فريق الشباب، هتان باهبري، قائلًا: “المدرب كايزر سيضيف لنا الكثير من خلال خبراته أعطانا التعليمات لمواجهة الغد ونحن فريق شبه جاهز ونبحث عن الانتصار دائمًا”.
واختتم هتان باهبري تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “نتمنى أن يحالفنا الحظ غدًا أمام الزمالك ونحقق الانتصار، لعبنا جيدًا أمام النصر ولكن لم نكن محظوظين”.