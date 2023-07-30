مدرب الشباب: نسعى لتجاوز الزمالك والمنافسة على اللقب

أكد المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، ثقته في لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وتمنى تحقيق الفوز على الزمالك المصري في مواجهة الغد.

كايزر يُعلق على لقاء الشباب والزمالك

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الزمالك، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال مارسيل كايزر: “الوقت ضيق منذ استلام المهمة، ولكن لدي لاعبون بكفاءة عالية وثقتي بهم كبيرة وننتظر إكمال تسجيل أوراق النجم الكولومبي جوستافو كويلار؛ للمشاركة مع الفريق”.

وأضاف خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الغد: “نبحث عن الانتصار غدًا أمام الزمالك، والمنافسة على لقب كأس الملك سلمان للأندية، وأنا محظوظ بتدريب مجموعة من اللاعبين المميزين في جميع المراكز”.

باهبري يتمنى الفوز

ومن جانبه، علق نجم فريق الشباب، هتان باهبري، قائلًا: “المدرب كايزر سيضيف لنا الكثير من خلال خبراته أعطانا التعليمات لمواجهة الغد ونحن فريق شبه جاهز ونبحث عن الانتصار دائمًا”.

واختتم هتان باهبري تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “نتمنى أن يحالفنا الحظ غدًا أمام الزمالك ونحقق الانتصار، لعبنا جيدًا أمام النصر ولكن لم نكن محظوظين”.