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مؤكدًا الاستعداد جيدًا لمباراة الغد

مدرب الصفاقسي: الاتحاد أقوى فريق بالمجموعة

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ مساءً
مدرب الصفاقسي: الاتحاد أقوى فريق بالمجموعة
المواطن - فريق التحرير

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أكد مدرب الصفاقسي التونسي، أنيس الجربي، على قوة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مشددًا على صعوبة مواجهتهما ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

الجربي يؤكد صعوبة لقاء الاتحاد والصفاقسي

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الصفاقسي، مساء يوم غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

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لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

وقال الجربي: “الخسارة الأولى أمام الشرطة العراقي كانت قاسية للغاية، ونحن في أتم الاستعداد لمواجهة الاتحاد الهامة والمصيرية.. ونحن فريق كبير لا يقف على مدرب أو لاعب وأوجه التحية للمدير الفني السابق حسام البدري”.

وتابع: “تركيزنا الكامل على مواجهة الاتحاد؛ أقوى فريق في المجموعة ونريد القيام بمواجهة كبيرة وتحقيق الانتصار للعودة في المنافسة بعد الخسارة الأولى، ونحن تعودنا ألا نخشى أحد، سنلعب 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا”.

مدرب الصفاقسي أنيس الجربي
جانب من المؤتمر – المصدر @aawsat_spt

علاء غرام يشيد بالاتحاد

ومن جانبه، وتحدث نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي، علاء غرام، في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الغد قائلًا: “الاتحاد يملك لاعبين على مستوى عالمي، نسعى لإيقافهم”.

لاعب الصفاقسي علاء غرام
علاء غرام في المؤتمر – المصدر @aawsat_spt

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