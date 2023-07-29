فينيسيوس: رونالدو قدوتي وملهمي منصب جديد لـ تيسير الجاسم بالأهلي ضبط شخص لترويجه 15.8 كجم حشيش مخدر بجدة السعودية أدركت مبكرًا أهمية الحفاظ على النظم البيئية البحرية والمائية مدرب الصفاقسي: الاتحاد أقوى فريق بالمجموعة بلجيكي يقتل والدته ويضع أشلاءها في الثلاجة مدرب السد: الهلال منافس قوي جيسوس: سنحاول تصحيح الأخطاء وفريقنا لم يكتمل السفارة السعودية في اليابان بعد الزلزال: جميع مواطنينا بخير تنبيه بهطول أمطار غزيرة على عسير
أكد مدرب الصفاقسي التونسي، أنيس الجربي، على قوة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مشددًا على صعوبة مواجهتهما ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الصفاقسي، مساء يوم غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
وقال الجربي: “الخسارة الأولى أمام الشرطة العراقي كانت قاسية للغاية، ونحن في أتم الاستعداد لمواجهة الاتحاد الهامة والمصيرية.. ونحن فريق كبير لا يقف على مدرب أو لاعب وأوجه التحية للمدير الفني السابق حسام البدري”.
وتابع: “تركيزنا الكامل على مواجهة الاتحاد؛ أقوى فريق في المجموعة ونريد القيام بمواجهة كبيرة وتحقيق الانتصار للعودة في المنافسة بعد الخسارة الأولى، ونحن تعودنا ألا نخشى أحد، سنلعب 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا”.
ومن جانبه، وتحدث نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي، علاء غرام، في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الغد قائلًا: “الاتحاد يملك لاعبين على مستوى عالمي، نسعى لإيقافهم”.