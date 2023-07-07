مدرب برشلونة يعلق على اقتراب مبابي من ريال مدريد

علق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، على أنباء اقتراب الفرنسي كيليان مبابي من مغادرة باريس سان جيرمان الفرنسي للانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات إعلامية: “أنا مدرب لـ برشلونة والأمر لا يخصني، أنا أركز مع فريقي فقط”.

وفي وقت سابق، ذكر موقع Liverpool Echo أن إدارة ليفربول الإنجليزي تنوي دفع 200 مليون يورو لإدارة باريس سان جيرمان لضم مبابي خلال الفترة المقبلة.

وسيتنافس ريال مدريد بقوة مع ليفربول لضم مبابي خلال الفترة المقبلة.

بيع مبابي مقابل 200 مليون يورو

وأشارت شبكة RMC إلى أن صفقة انتقال مبابي، يجب أن تتم بالتوافق بين الطرفين، اللاعب وإدارة باريس سان جيرمان، مضيفة: “رئيس النادي، ناصر الخليفي، يستهدف بيعه مقابل 200 مليون يورو”.

وأضافت: “هذا المبلغ يوازي ما سيتقاضاه النجم الفرنسي في موسمه الأخير بعقده مع باريس سان جيرمان، ولكن هذا المبلغ سيكون عقبة أمام مسؤولي ريال مدريد، إذا أرادوا شراء مبابي خلال الأسابيع المقبلة”.

وتابعت الشبكة الفرنسية: “ريال مدريد، ضخ استثمارات ضخمة خلال الأشهر الأخيرة، قيمتها 900 مليون دولار في ملعبه الجديد، وصفقة كيليان ستتطلب تضحية مالية، وسنرى من سيقدر عليها”.

وفي السياق ذاته، ذكرت “RMC سبورت”: “إدارة ريال مدريد تراقب الموقف بهدوء وصبر وحذر، في ظل توتر الأوضاع بين كيليان وإدارة باريس سان جيرمان”.

وجاء في ختام التقرير: “ريال مدريد لا يريد التسرع في أي خطوة، ويعتبرون الصدام حاليًّا أمرًا خاصًّا بين المهاجم الفرنسي وإدارة ناديه، يترقبون تطوراته خلال الأسابيع المقبلة”.

وكان ناصر الخليفي، قد أعلن في مؤتمر صحافي بالأمس، أن المهاجم كيليان لن يرحل مجانًا، وأمهله أسبوعين لحسم قراره النهائي بشأن التجديد من عدمه.