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مدرب فولهام: ميتروفيتش لن ينتقل إلى الهلال

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ مساءً
مدرب فولهام: ميتروفيتش لن ينتقل إلى الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أكد البرتغالي ماركو سيلفا المدير الفني لنادي فولهام الإنجليزي أن اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش باق في صفوف الفريق ولن ينتقل إلى الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سيلفا في تصريحات إعلامية: ” هو باق معنا وبدأ يتدرب معنا بصورة طبيعية، في اليومين الماضيين”.

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وأضاف سيلفا: “اللاعب ليس شخصية صعبة أو يسبب مشاكل ونعلم وضعه جيدًا، لكنه باق معنا”.

سبب عدم اكتمال صفقة ميتروفيتش والهلال 

وفي وقت سابق، أكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، أنه على الرغم من محاولات ميتروفيتش مع إدارة نادي فولهام، والتوصل لاتفاق بشأن رحيله إلى الهلال، إلا أن هناك أمورًا لم تُحل بعد.

أليكساندر ميتروفيتش

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم السبت، إلى أن المحادثات لازالت جارية حتى الآن لإنهاء الصفقة، ولكن بدأ نادي الهلال في البحث عن بدائل أخرى، ويُعد المغربي يوسف النصيري هو الخيار الأبرز.

وكان ميتروفيتش، قد توصل لاتفاق مع الهلال، على الانضمام إلى صفوفه لمدة 3 سنوات براتب يصل إلى 25 مليون يورو في الموسم الواحد، وأشارت تقارير إلى أنه على استعداد للتنازل عن جزء من راتبه لفولهام؛ لإتمام الصفقة.

 

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