مدرب مانشستر يونايتد يلمح لبديل أونانا

كشف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، الهولندي إيريك تين هاج، عن البديل المحتمل في حالة فشل صفقة انتقال حارس مرمى إنتر ميلان، الكاميروني أندريه أونانا.

رحيل دي خيا

ودخلت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في مفاوضات مكثفة مع إنتر ميلان الإيطالي طوال الأيام الماضي، من أجل حسم صفقة أونانا، لخلافة ديفيد دي خيا الذي أعلن مؤخرًا رحيله.

وكان دي خيا قد أعلن رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، بعد 12 عامًا قضاها في صفوفه، حيث انتهى عقده في يونيو الماضي، ولم يتم الاتفاق على توقيع عقد جديد، رغم المحادثات المستمرة في الموسم الماضي.

بديل أونانا في مانشستر يونايتد

وفتح تين هاج الباب أمام دين هندرسون، لحراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث أكد أن هناك فرصة للاعتماد عليه في حالة عدم ضم أونانا، مشددًا على أنه تابعه خلال الموسم الماضي جيدًا.

وتابع خلال تصريحاته لصحيفة “ميرور” البريطانية: “حراسة المرمى مركز مهم للغاية، لكني سعيد باللاعبين الحاليين في القائمة، ولا يمكنك أن تعرف كيف ستمضي الأمور في سوق الانتقالات، لكننا نعمل على إنجاز الصفقة”.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، ونجح في تحقيق فوز ودي على نظيره ليدز يونايتد بهدفين دون رد.