مدفيديف: الحرب العالمية الثالثة تقترب

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، والرئيس الروسي الأسبق دميتري مدفيديف، من أن الحرب العالمية الثالثة تقترب، مشددًا على أن روسيا سترد على قصف نفذته أوكرانيا بالذخائر العنقودية.

التطابق مع توقعات روسيا المسبقة

وكتب مدفيديف عبر تليجرام أن النتائج الأولية التي أسفرت عن قمة الناتو اليوم، كانت متطابقة مع توقعات روسيا المسبقة، لافتًا إلى أن العملية العسكرية الخاصة ستستمر بنفس الأهداف، وأن أهم تلك الأهداف يتمثل في رفض مساعي كييف للانضمام إلى حلف الناتو، وأن الحرب العالمية الثالثة تقترب.

وفي تعليقه على نتائج قمة حلف الناتو الأولية اليوم في فيلنيوس، أولى مدفيديف اهتمامًا خاصًّا لقرار دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو بالرغم من أن موعد انضمامها ترك مفتوحًا، ولم يتم تحديد اية شروط لذلك، كما لفت إلى قرار رفع حجم المساعدات العسكرية المقدمة لنظام كييف.

استمرار العملية العسكرية الخاصة

وأردف: ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا؟ كل شيء واضح، العملية العسكرية الخاصة ستستمر بنفس الأهداف، وأحد تلك الأهداف هو رفض انضمام مجموعة نازيي كييف إلى حلف الناتو، وهو ما أصررنا عليه من البداية، ويعتبر أمرًا مستحيلًا بالنسبة لنا.

وخلص مدفيديف إلى أن هذا الهدف يعني أنه سيتعين على روسيا التخلص من هذه المجموعة، مشددًا على ضرورة إتمام هذه الخطة لإنهاء الصراع وإحلال السلام في أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن السلطات الموالية لموسكو في مقاطعة زابوروجيا الأوكرانية، أن قوات كييف قصفت مدينة توكماك في المقاطعة بالقنابل العنقودية.

وبحسب وسائل الإعلام، يعد ذلك أول استخدام أوكراني لهذا النوع من الذخائر بعدما تلقت كييف قنابل عنقودية من الولايات المتحدة.

وأفادت خدمات العمليات في مقاطعة زابوروجيا أن الجيش الأوكراني قصف توكماك، وبحسب المعلومات الأولية استخدم العدو ذخائر عنقودية.

يأتي هذا بعد أن منحت الولايات المتحدة أوكرانيا ذخائر عنقودية، مقابل تقديم الأخيرة ضمانات مكتوبة تؤكد أنها ستستخدمها في الدفاع عن أراضيها، وبطريقة مسؤولة لا تعرض المدنيين للخطر.