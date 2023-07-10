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لم يسفر عن أي إصابات

مدني الجبيل يخمد حريقًا في مخلفات صناعية

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٤ مساءً
مدني الجبيل يخمد حريقًا في مخلفات صناعية
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت فرق الدفاع المدني في الجبيل، اليوم الاثنين، من إخماد حريق في مخلفات صناعية.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، عدة صور تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.

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جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالسعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.

مدني الجبيل يخمد الحريق مدني الجبيل يخمد الحريق مدني الجبيل يخمد الحريق

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