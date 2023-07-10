مدني الجبيل يخمد حريقًا في مخلفات صناعية

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تمكنت فرق الدفاع المدني في الجبيل، اليوم الاثنين، من إخماد حريق في مخلفات صناعية.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، عدة صور تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالسعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.