مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في مركبة بمحطة وقود

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تمكنت فرق الدفاع المدني في الرياض، من إخماد حريق اندلع في مركبة بمحطة وقود.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورتين توضحان عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالسعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.