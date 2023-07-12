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لم يسفر عن أي إصابات

مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في مركبة بمحطة وقود

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٥ مساءً
مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في مركبة بمحطة وقود
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت فرق الدفاع المدني في الرياض، من إخماد حريق اندلع في مركبة بمحطة وقود.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورتين توضحان عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.

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إخماد حريق في الرياض

جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالسعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.

إخماد حريق في الرياض

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