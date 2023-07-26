مدني الرياض يخمد حريقًا في ورشتين بالفيصلية نونو سانتو: الترجي فريق جيد والصفقات الجديدة ستشارك غدًا الأسبوع الماضي شهد أعلى الموجات الحارة على السعودية الاتحاد يحصل على شهادة الكفاءة المالية الأرصاد يطلق الآلية المحدثة للإنذار المبكر الصلاة على لؤلؤة بنت عبدالعزيز السديري الغذاء والدواء ترصد 128 مخالفة في يونيو توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن رياح شديدة بسرعة 49 كم/ساعة تضرب الطائف جامعة حفر الباطن تعلن نتائج قبول الدفعة الثانية لعام 1445
تمكنت فرق الدفاع المدني في الرياض، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق في ورشتين بحي الفيصلية.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورتين تبينان عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق السعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.