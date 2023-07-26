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لم يسفر عن أي إصابات

مدني الرياض يخمد حريقًا في ورشتين بالفيصلية

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
مدني الرياض يخمد حريقًا في ورشتين بالفيصلية
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت فرق الدفاع المدني في الرياض، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق في ورشتين بحي الفيصلية.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورتين تبينان عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.

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جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق السعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.

الدفاع المدني يخمد حريقا

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