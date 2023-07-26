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لا إصابات في الحادث

مدني الطائف يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب بمنطقة جبلية

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ صباحاً
مدني الطائف يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب بمنطقة جبلية
المواطن - فريق التحرير

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أخدمت فرق الدفاع المدني في الطائف، حريقًا في حشائش وأعشاب بمنطقة جبلية.

لا إصابات

وقال المدني في تغريدة عبر موقع تويتر: الدفاع المدني بالطائف يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب في منطقة جبلية، وما زالت أعمال التبريد مستمرة، ولا إصابات.

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ونشر المدني صورة توثق الحادث، وتبرز جهود رجاله في مباشرة الحوادث والحرائق في كافة عموم السعودية.

جهود مستمرة

وفي وقت سابق، نجحت فرق الدفاع المدني الميدانية في مدينة دومة الجندل، في السيطرة على حريق في محطة محروقات.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر: الدفاع المدني بدومة الجندل يخمد حريقًا في محطة محروقات، ولا إصابات.

ولفت المدني إلى أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن الحادث.

 

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