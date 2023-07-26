مصرع تركية من أعلى جرف بعد لحظات من الزواج مدني الطائف يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب بمنطقة جبلية معلم متقاعد يزرع 21 صنفًا من التين النادر في مزرعته ميتا تطلق تحديثًا جديدًا لتطبيق ثريدز كلب بايدن يهاجم أشخاصًا في مقر الرئاسة لقطات مفزعة لفرار آلاف السائحين من جزيرة رودس سناب شات تقلص صافي خسارتها بنسبة 11% سبب صادم وراء طوابير بعض المطاعم والمقاهي بالسعودية إلغاء عقوبة الإعدام في غانا السفير الأمريكي: علاقتنا بالسعودية أوسع من النفط بكثير
أخدمت فرق الدفاع المدني في الطائف، حريقًا في حشائش وأعشاب بمنطقة جبلية.
وقال المدني في تغريدة عبر موقع تويتر: الدفاع المدني بالطائف يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب في منطقة جبلية، وما زالت أعمال التبريد مستمرة، ولا إصابات.
ونشر المدني صورة توثق الحادث، وتبرز جهود رجاله في مباشرة الحوادث والحرائق في كافة عموم السعودية.
وفي وقت سابق، نجحت فرق الدفاع المدني الميدانية في مدينة دومة الجندل، في السيطرة على حريق في محطة محروقات.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر: الدفاع المدني بدومة الجندل يخمد حريقًا في محطة محروقات، ولا إصابات.
ولفت المدني إلى أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن الحادث.