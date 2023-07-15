مدني القطيف يخمد حريقًا في مصنع حديد

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تمكنت فرق الدفاع المدني في القطيف، اليوم السبت، من إخماد حريق في مصنع حديد.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورتين تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالسعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.