بيع وتصفية أكثر من 300 عقار بـ 8 مناطق مدني القنفذة يحرر إصبع طفل علق في قطعة معدنية أمير الشرقية يرعى توقيع عقود استثمارية بقيمة 800 مليون ريال السفير الإيراني بالسعودية: نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية واستثمارية آبل تعلن عن خطأ برمجي في أجهزتها تعاون ثلاثي لتطوير 12 متنزهًا وطنيًا 47 هاتفاً عرضة للاختراق خلال ساعات خالد عبدالرحمن يطرب الجمهور في ليلة لا تنسى بمهرجان جرش وظائف شاغرة بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الإطاحة بـ 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في عسير
باشرت فرق الدفاع المدني بالقنفذة، اليوم الاثنين، تحرير إصبع طفل علق في قطعة معدنية.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني القنفذة تمكن من تحرير إصبع طفل علق في قطعة معدنية، بواسطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني صورة وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في تحرير إصبع الطفل.