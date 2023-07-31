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بواسطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى

مدني القنفذة يحرر إصبع طفل علق في قطعة معدنية

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ مساءً
مدني القنفذة يحرر إصبع طفل علق في قطعة معدنية
المواطن - فريق التحرير

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باشرت فرق الدفاع المدني بالقنفذة، اليوم الاثنين، تحرير إصبع طفل علق في قطعة معدنية.

تحرير إصبع الطفل

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني القنفذة تمكن من تحرير إصبع طفل علق في قطعة معدنية، بواسطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

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جهود رجال الدفاع المدني

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني صورة وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في تحرير إصبع الطفل.

 

 

 

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